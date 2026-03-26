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MINISTÉRIO DA FAZENDA Lula diz ter pedido à Fazenda medidas contra endividamento das famílias Comprometimento da renda com pagamento de dívidas bancárias saltou de 27,5% para 29,2% no intervalo de um ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira ter solicitado ao ministro da Fazenda, Dario Durigan, formulação de medidas contra o endividamento das famílias. Em evento no interior de Goiás, o presidente afirmou que há um clima de desconfiança na sociedade e que os brasileiros estão endividados.

"Trabalhamos o mês todo e não sobra nada. Aí xinga o governo", afirmou. "Eu pedi pro meu ministro da fazenda tentar resolver o problema das dívidas das pessoas".

De acordo com Lula, o objetivo é "facilitar o pagamento do que as pessoas devem".

"O Dario tá com a função de tentar apresentar uma solução".

O endividamento das famílias tem crescido no último ano, chegando a praticamente 50% em dezembro do ano passado – era 48,4% em dezembro de 2024. O comprometimento da renda com pagamento de dívidas bancárias saltou de 27,5% para 29,2% no intervalo de um ano. E esse processo de migração para linhas mais caras é parte desse movimento, que leva a uma sensação de crescente falta de dinheiro.

O colunista do GLOBO Fabio Graner mostrou nesta quinta-feira que o governo tenta encontrar caminhos para reduzir a dívida das famílias especialmente no cartão de crédito.

O quadro preocupa o Palácio do Planalto, especialmente porque isso está se traduzindo em uma aprovação que não decola, e fez o presidente Lula chamar uma reunião com vários integrantes da equipe econômica, além de estrategistas políticos. A ideia é que medidas sejam apresentadas nos próximos dias.

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