Lula: É a primeira vez que trabalhadores estão recebendo seu contracheque sem imposto de renda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil em discurso no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (5). Segundo o presidente, é a primeira vez em que os trabalhadores estão recebendo o contracheque sem o tributo.

"Hoje eu recebi dois metalúrgicos do ABC, que colocaram o holerite deles num quadro e vieram me dar de presente. Um holerite com desconto de imposto de renda do mês passado e um holerite sem desconto de renda. Então dá para fazer um quadro e colocar na minha sala, porque é um dia primoroso para o Brasil. É a primeira vez que os trabalhadores estão recebendo o seu contracheque sem pagar imposto de renda", afirmou Lula.

A fala do presidente foi durante uma reunião para anunciar novidades do acordo judicial para a regularização fundiária da Gleba da Quinta do Lebrão, em Teresópolis (RJ). Nesta quinta, o Ministério de Gestão e Inovação (MGI) anunciou a doação da área para o município a fim de solucionar um impasse jurídico. Segundo a pasta, 4.115 famílias devem ser beneficiadas.

Lula disse ainda que é difícil governar para toda a população brasileira. Segundo ele, é duro governar fazendo "escolhas" e que, na gestão dele, o foco principal são as pessoas mais pobres e necessitadas. "É muito fácil se você quiser governar para 35 milhões de brasileiros", disse.



