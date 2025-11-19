A- A+

PARTICIPAÇÃO Lula e Alckmin participam da abertura do Salão Internacional do Automóvel na quinta-feira em SP Até 2033, montadoras se comprometeram a investir R$ 140 bilhões no Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participam nesta quinta-feira, 20, da abertura do Salão Internacional do Automóvel, a partir das 18 horas, em São Paulo. O evento é organizado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Segundo a assessoria de comunicação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a participação de Lula e Alckmin no evento ocorre em meio a um "ciclo de retomada" da produção nacional e de aumento dos investimentos em inovação.

Até 2033, as montadoras se comprometeram a investir R$ 140 bilhões no Brasil, com foco em pesquisa e desenvolvimento, descarbonização e segurança veicular.

