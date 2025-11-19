Sex, 21 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta21/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PARTICIPAÇÃO

Lula e Alckmin participam da abertura do Salão Internacional do Automóvel na quinta-feira em SP

Até 2033, montadoras se comprometeram a investir R$ 140 bilhões no Brasil

Reportar Erro
O presidente Lula e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo AlckminO presidente Lula e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin - Foto: X/Reprodução

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participam nesta quinta-feira, 20, da abertura do Salão Internacional do Automóvel, a partir das 18 horas, em São Paulo. O evento é organizado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Segundo a assessoria de comunicação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a participação de Lula e Alckmin no evento ocorre em meio a um "ciclo de retomada" da produção nacional e de aumento dos investimentos em inovação.

Até 2033, as montadoras se comprometeram a investir R$ 140 bilhões no Brasil, com foco em pesquisa e desenvolvimento, descarbonização e segurança veicular.

Leia também

• Alckmin sobre juros: "Temos um problema que espero possa começar a ser resolvido logo"

• Alckmin reforça que Brasil deve assinar em breve acordo Mercosul-UE

• Jeep confirma Avenger, conceitos e novos modelos no Salão do Automóvel 2025

Reportar Erro

Veja também

Newsletter