Lula e Dilma anunciam crédito de R$ 8,5 bi do Banco dos Brics para BNDES financiar projetos verdes

O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês) conhecido como o banco dos Brics vai conceder um empréstimo de US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 8,5 bilhões) ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES).

Deste total, US$ 500 milhões serão destinados ao financiamento de projetos para combater mudanças climáticas. O restante será direcionado a investimentos em infraestrutura sustentável, segundo divulgou BNDES.

O acordo será assinado nesta quarta-feira (6), em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de Dilma Rousseff, presidente do NDB, Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, José Mujica, ex- presidente do Uruguai, e Eduardo Paes, prefeito do Rio.

No fim de novembro, o NDB havia fechado o empréstimo de US$ 1 bilhão ao Brasil. Este montante será usado para financiar micro, pequenas e médias empresas também via BNDES.

São recursos que serão integrados ao Programa Emergencial de Acesso a Crédito (FGI), implementado em 2020 com o objetivo de reduzir impactos trazidos pela pandemia aos negócios de pequeno e médio porte.

Este ano, sob comando de Mercadante, o BNDES vem aumentando a captação de recursos junto a instituições multilaterais, a exemplo do NDB, para reforçar o capital do banco.

A principal fonte de caixa do banco são recursos vindos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Como o Fat passou a poder ser utilizado pelo governo para custear o déficit da Previdência, além da utilização para o seguro-desemprego. Isso trouxe à luz a possibilidade de escassez de recursos vindos do fundo, o que poderia atrapalhar a meta de Mercadante de fazer o BNDES dobrar de tamanho nesta gestão Lula.

