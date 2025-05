Lula: é importante Petrobras voltar ter participação ativa em prospecção e pesquisa

A- A+

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira, 23, que é importante que a Petrobras "volte a ter participação ativa na prospecção, pesquisa de petróleo e também de gás". A declaração foi dada após assinatura de atos ao lado do presidente da Angola, João Lourenço.



Lula defendeu que Brasil e Angola trabalhem para "fazer o fluxo maior de comércio exterior ser do tamanho" dos países. "Assinaremos hoje um importante acordo que viabilizará a retomada das linhas de financiamento e ensejará novas oportunidades para as economias", indicou.



E ressaltou: "Nós estamos modernizando os instrumentos de garantia de crédito às exportações. Angola sempre foi um bom pagador e quitou sua dívida com cinco anos de antecedência. Ninguém tem que ter medo de vender nada para Angola ou fazer empréstimo a Angola, porque os angolanos são cumpridores de seus deveres."





Lula ainda apontou a cooperação do País com a modernização das frotas aéreas e da marinha angolana.



Disse também que a Embraer está à disposição para restauração da frota angolana de aeronaves e fornecimento de aeronaves adicionais.



"Vamos fazer gestão junto à Embraer e ao BNDES para ele possa financiar venda dos 3 aviões CAR-190 que vocês querem comprar. É um avião a jato, bom para o Brasil e bom para Angola e acho que precisamos fazer um esforço de ajudar a angola a comprar tais aviões", apontou o presidente brasileiro.

