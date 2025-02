Lula e Silvio Costa Filho anunciam R$ 1 bilhão em investimentos para aeroportos do Pará

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciaram, nesta sexta-feira (14), investimentos de R$ 1 bilhão na modernização dos aeroportos do Pará, incluindo a ampliação do Aeroporto Internacional de Belém. A iniciativa visa preparar a infraestrutura do Estado para receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em novembro de 2025.

Com a previsão inicial de conclusão das obras em abril de 2026, o Governo Federal antecipou a entrega da requalificação do Aeroporto de Belém para agosto deste ano. As melhorias estão sendo executadas pela concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA) e envolvem um investimento de R$ 470 milhões.

A ampliação do terminal permitirá que a estrutura receba as delegações internacionais de mais de 150 países, garantindo um fluxo organizado de visitantes. “Eu estou satisfeito com as coisas que eu vi por aqui. Não é fácil tomar uma decisão de fazer um evento da magnitude de uma COP no estado do Pará ou qualquer outro estado que não fosse São Paulo ou Rio de Janeiro. Eu saio daqui com a certeza de que nós vamos fazer a melhor COP já realizada em todas as edições. A quantidade de melhorias que estão sendo feitas aqui no estado vai ficar para o povo do Pará. O importante é que os governantes tratem de fazer com que as coisas aqui sejam bem utilizadas pela população”, apontou o presidente.

O ministro Silvio Costa Filho enfatizou que os avanços na infraestrutura aeroportuária beneficiarão o estado mesmo após o evento. “O aeroporto de Belém contará com uma infraestrutura moderna, observada nos principais terminais pelo mundo. Estamos preparando o nosso complexo não apenas para receber o evento, até porque ele tem data para acabar, mas a obra será permanente. Nós estamos deixando um legado para a sociedade paraense e todos os turistas que vierem ao estado”, indicou Costa Filho.

Expansão e novos serviços

A ampliação da área de embarque de voos domésticos e internacionais, que passará de 1.593 m² para 4.303 m², é um dos principais avanços da obra. Além disso, dois novos saguões serão construídos para melhorar o fluxo de passageiros.

Outras melhorias incluem adequações para receber aeronaves maiores, aumento da capacidade de processamento de passageiros e bagagens, ampliação do estacionamento de veículos e melhoria nas vias de acesso ao aeroporto.

Para garantir a operação eficiente durante a COP30, está sendo organizada uma logística especial para as aeronaves das delegações internacionais. Os aviões deixarão seus passageiros em Belém e seguirão para aeroportos de outras cidades, onde aguardarão o momento de retorno.

Investimentos em outros aeroportos

Os investimentos anunciados vão além da capital paraense. O Governo Federal, em parceria com a concessionária Aena, está promovendo melhorias nos aeroportos de Santarém, Marabá, Carajás e Altamira, totalizando R$ 730 milhões.

O ministro Rui Costa destacou que essa é "a maior iniciativa de infraestrutura aeroportuária da história do Pará", enfatizando os impactos positivos no desenvolvimento socioeconômico e no turismo. “Junto ao governo do estado do Pará, estamos viabilizando uma nova estrutura de atracamento para navios de cruzeiros. Nós implementaremos uma infraestrutura em regime de urgência, com aporte de R$ 200 milhões”, finalizou.

