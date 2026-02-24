A- A+

INTERNACIONAL Lula e xeique dos Emirados discutem acordo com Mercosul Encontro foi realizado nesta terça-feira (24), no Aeroporto de Abu Dhabi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutiu com o presidente dos Emirados Árabes, xeique Mohammed bin Zayed, a cooperação em comércio e investimentos, além das negociações de um acordo comercial do Mercosul com os Emirados Árabes.

O encontro foi realizado nesta terça-feira (24), no Aeroporto de Abu Dhabi. Lula retorna de uma viagem que fez à Ásia - o último destino foi a Coreia do Sul). Ele fez uma parada no Oriente Médio e aproveitou para ter um encontro pessoalmente com bin Zayed.

Segundo comunicado divulgado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Lula e bin Zayed "examinaram o aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países".

"O presidente Lula e Sua Alteza o Xeique Mohammed bin Zayed analisaram, em particular, a cooperação nas áreas de comércio e investimentos. Os dois líderes reiteraram interesse em concluir com rapidez as negociações do acordo MERCOSUL-EAU (Emirados Árabes Unidos) para o estabelecimento de uma parceria econômica abrangente", afirmou.



Veja também