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Lula edita MP com mais R$ 3,473 bi em crédito extra para subvenção a combustíveis

Do total, R$ 2,230 bilhões são para a medida referente ao diesel

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Lula edita MP com mais R$ 3,473 bi em crédito extra para subvenção a combustíveisLula edita MP com mais R$ 3,473 bi em crédito extra para subvenção a combustíveis - Foto: Ludovic Marin/AFP

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou a medida provisória 1.381, que abre novo crédito extraordinário de R$ 3,473 bilhões ao Ministério de Minas e Energia para a subvenção à produção e importação de combustíveis

Do total, R$ 2,230 bilhões são para a medida referente ao diesel.

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O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

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