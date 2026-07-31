Presidência
Lula edita MP com mais R$ 3,473 bi em crédito extra para subvenção a combustíveis
Do total, R$ 2,230 bilhões são para a medida referente ao diesel
Lula edita MP com mais R$ 3,473 bi em crédito extra para subvenção a combustíveis - Foto: Ludovic Marin/AFP
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou a medida provisória 1.381, que abre novo crédito extraordinário de R$ 3,473 bilhões ao Ministério de Minas e Energia para a subvenção à produção e importação de combustíveis
Do total, R$ 2,230 bilhões são para a medida referente ao diesel.
Leia também
• Eleições 2026: Lula chega à convenção do PT com campanha estruturada e avaliação melhorando
• Lula sinaliza em podcast que não deve ir a debates no 1º turno: 'Quero saber qual é o nível'
• Inadimplência do crédito total seguiu em nível recorde em junho, diz Fernando Rocha, do BC
O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).