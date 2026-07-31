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Presidência Lula edita MP com mais R$ 3,473 bi em crédito extra para subvenção a combustíveis Do total, R$ 2,230 bilhões são para a medida referente ao diesel

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou a medida provisória 1.381, que abre novo crédito extraordinário de R$ 3,473 bilhões ao Ministério de Minas e Energia para a subvenção à produção e importação de combustíveis

Do total, R$ 2,230 bilhões são para a medida referente ao diesel.

O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

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