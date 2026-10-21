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Presidência

Lula edita MP com R$ 6,494 bi em crédito extra para Plano Brasil Soberano

Já a Medida Provisória 1.398 abre crédito extraordinário de R$ 300 milhões para cobrir despesas do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional com ações de proteção e defesa civil

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Lula edita MP com R$ 6,494 bi em crédito extra para Plano Brasil SoberanoLula edita MP com R$ 6,494 bi em crédito extra para Plano Brasil Soberano - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou a medida provisória 1.397 com mais R$ 6,494 bilhões em crédito extraordinário para o pagamento bancar os encargos dos financiamentos a exportadores e seus fornecedores beneficiados pelo Plano Brasil Soberano, programa de apoio às empresas afetadas pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

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Já a MP 1.398 abre crédito extraordinário de R$ 300 milhões para cobrir despesas do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional com ações de proteção e defesa civil.

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