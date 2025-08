A- A+

BRASIL Lula empossa novos integrantes do Conselhão nesta terça, com nomes como Dira Paes, Raí e Txaí Suruí Órgão foi recriado por Lula em 2023 para auxiliar nas decisões do Executivo

O Conselho do Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, vai realizar a sua quinta reunião plenária nesta terça-feira com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

O colegiado do Conselhão passará por grandes mudanças a partir da próxima semana. Quase metade dos integrantes devem ser substituídos por novos membros. Entre as novidades, estão nomes de destaque, como da atriz Dira Paes, o ex-jogador de futebol Raí, a historiadora Heloísa Starling, e a ativista Txai Suruí.

A ideia é que as novas trocas deem uma “oxigenada” para o Conselhão, com novas ideias e projetos para esta reta final do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve disputar a reeleição no ano que vem.

Comandado pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI), o Conselhão foi criado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, foi extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante seu mandato, e retomado no terceiro mandato do petista, em 2023.





Esta será a quinta vez que o colegiado se reúne de forma ampla desde sua recomposição em 2023. A reunião desta terça acontecerá a partir de 9h, no Palácio do Itamaraty, onde também vai ocorrer a cerimônia de posse dos novos membros do Conselhão.

Segundo o governo, na parte da tarde haverão uma série de painéis, que serão ministrados por figuras como a primeira-dama Janja, pelos ministros Sidônio Palmeira, Marina Silva, Sônia Guajajara, Anielle Franco, Márcio Macedo, Macaé Evaristo, Wellington Dias, Jorge Messias, Esther Dweck, Luiz Marinho, Luciana Santos, pela presidenta da Petrobras, Magda Chambriard, pelo embaixador Correa Lago, entre outras autoridades.

Lula recriou o Conselhão para auxiliar o Executivo na definição de políticas prioritárias para o governo. Personalidades como a autora Conceição Evaristo e os empresários Gustavo Werneck (CEO da Gerdau), Gustavo Assunção (vice-presidente Samsung), Monique Evelle também farão parte do novo corpo de integrantes do grupo.

O mandato de membros do CDESS é por biênio, com opção de serem reconduzidos, ou não, para o cargo.

Atualmente o conselho é composto por cerca de 240 personalidades. A expectativa é de que quase metade dos atuais membros sejam trocados. Os novos integrantes devem tomar posse durante cerimônia no Palácio do Planalto na próxima terça-feira.

Os membros do Conselhão não recebem remuneração e participam voluntariamente.

Confira uma lista de alguns dos novos integrantes do Conselhão:

Nomes Famosos

- Dira Paes (atriz)

- Raí (ex-jogador)

- Monique Evelle (empreendedora)

- Heloísa Starling (historiadora)

- Txai Suruí (ativista indígena)

Movimento Negro

- Berenice Gomes da Silva (GEPOLIS)

- Cida Bento (CEERT)

- Conceição Evaristo

- Elaine Nascimento (UFPI)

- Rosa Negra (MNU)

Tecnologia

- Duda Franklin (orby.co)

- Fernanda Campagnucci (InternetLab)

- Handemba Santos (TikTok for good)

- Sandro Westphal (Loft)

- Gustavo Assunção (Samsung)

Grandes Empresários

- Denis Minev (Lojas Bemol)

- Gustavo Werneck (Gerdau)

- Jeane Tsutsui (Fleury)

- Rafael Lucchesi (Tupy)

- Ruben Bisi (Marcopolo)

Mercado Financeiro

Marcos Almeida (Brookfield)

José Pugas (JGP)

Fernanda Garibaldi (Zetta)

Fernanda Ribeiro (Conta Black)

Zeca Martins (Paradoxa)

Negócios Sustentáveis

Deryck Martins (FIEPA)

Rodrigo Lopes (ABSolar)

Fernanda Delgado (ABIHV)

Mário Araripe (Casa dos Ventos)

Vinicius Silveira (Ambipar)

Educação

Angelita Lima (UFG)

Carlos Gilberto Carlotti (USP)

Gilmar Pereira (UFPA)

Joana Célia dos Passos (UFSC)

Penildon Filho (UFBA)

Roberto Medronho (UFRJ)



AGRONEGÓCIO

Novos conselheiros:

Divanir Higino (Cocamar)

José Stival Junior (Cooperfrigu)

Marcelo Vieira (Café)

Romildo da Costa (Grupo Nelore Machadinho)

Indígenas

Angela Kaxuyana

Narubia Werreria Karajá

Toya Manchinery

Txai Suruí

