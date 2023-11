A- A+

Meta fiscal Lula encontra Haddad e Gabriel Galípolo, diretor do Banco Central Reunião acontece em meio às discussões sobe mudança na meta fiscal e não constou na agenda das três autoridades

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta terça-feira (7) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo.

O encontro aconteceu no Palácio do Alvorada e estava fora da agenda das três autoridades. A conversa aconteceu em meio às discussões de uma possível mudança na meta fiscal de 2024, mas o tema do encontro não foi divulgado.

Galípolo foi secretário-executivo do Ministério da Fazenda e ganhou a confiança do presidente Lula ainda antes do início da campanha presidencial de 2022.

Em abril, foi indicado para o cargo de diretor de política monetária do BC, mas continua sendo um interlocutor informal para temas econômicos da Presidência.

Nesta terça-feira, o BC divulgou a Ata do Copom, com alertas sobre a política fiscal. Em caso de descumprimento da meta, alertou o Copom, os juros reais neutros do país podem ficar mais elevados, o que, em termos práticos, pode impedir uma queda mais acentuada da taxa Selic.

Veja também

ALIMENTOS Preço da cesta básica cai em 12 das 17 cidades pesquisadas pelo Dieese