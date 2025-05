A- A+

JORNADA DE TRABALHO Lula endossa proposta do fim da escala 6X1 em gravação do Dia do Trabalho e critica fraude do INSS Presidente diz que irá ressarcir aposentados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que promoverá o debate do fim da escala 6X1 da jornada de trabalho em gravação de mensagem sobre o Dia do Trabalho. Na mesma ocasião, Lula criticou as fraudes no INSS com os descontos indevidos na folha de aposentados.

— Enviamos ao Congresso Nacional o Projeto de Lei que zera o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. E quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7 mil também será beneficiado pagando menos do que paga hoje. Agora é assim: quem ganha menos, não paga. E quem ganha muito paga o valor justo. A segunda medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam seis dias no serviço e têm apenas um dia de descanso. A chamada jornada 6 por 1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade, para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras — disse Lula.

Lula disse ainda que o governo atuou para desbaratar o esquema de fraude no INSS.

— Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria-Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas, que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia-Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas.

Pressão pela escala 6X1

Na terça-feira, líderes de centrais sindicais estiveram no Palácio do Planalto e cobraram a presença do presidente nos atos do Dia do Trabalhador em São Paul. Representantes de pelo menos dez entidades reforçaram a importância da presença do petista.

De acordo com relatos, nem o presidente e nem sua equipe confirmaram que ele irá, mas sindicalistas esperam que Lula "apareça de surpresa" no evento. A expectativa cresceu devido à presença de equipe precursora da presidência da República na terça-feira em São Paulo.

Uma das principais pautas deste 1º de Maio é o fim da escala 6x1. O tema é tratado no site do PT como “pauta histórica”, mas parlamentares do PSOL afirmam que a reivindicação vem sendo travada por falta de sinalizações do presidente.

