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Lula entra em cerimônia com cartaz: "O pix é do Brasil!"

Foi o segundo recado do presidente aos Estados Unidos após o governo norte-americano ter proposto uma nova tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros

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Presidente Lula segura cartaz com mensagem sobre PixPresidente Lula segura cartaz com mensagem sobre Pix - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou na cerimônia de inauguração de um hospital universitário em Catalão, no interior de Goiás, com um cartaz escrito "O Pix é do Brasil".

Foi o segundo recado do presidente aos Estados Unidos após o governo norte-americano ter proposto uma nova tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. O novo tarifaço vem de uma investigação aberta pelo governo de Donald Trump que tem como um dos alvos o Pix.

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Mais cedo, na primeira agenda em Catalão, Lula abriu seu discurso com duras críticas à família Bolsonaro e com recados ao governo norte-americano por causa da nova tarifa imposta ao Brasil.

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