PRESIDENTE
Lula entra em cerimônia com cartaz: "O pix é do Brasil!"
Foi o segundo recado do presidente aos Estados Unidos após o governo norte-americano ter proposto uma nova tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou na cerimônia de inauguração de um hospital universitário em Catalão, no interior de Goiás, com um cartaz escrito "O Pix é do Brasil".
Foi o segundo recado do presidente aos Estados Unidos após o governo norte-americano ter proposto uma nova tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. O novo tarifaço vem de uma investigação aberta pelo governo de Donald Trump que tem como um dos alvos o Pix.
Leia também
• EUA anunciaram, de forma intempestiva, taxação em 25% com base em uma mentira, diz Lula
• "Quem tinha que aumentar a taxa seríamos nós", diz Lula sobre EUA
• Governo Lula reage a tarifaço dos EUA: 'sabotagem política' e direito de usar Lei da Reciprocidade
Mais cedo, na primeira agenda em Catalão, Lula abriu seu discurso com duras críticas à família Bolsonaro e com recados ao governo norte-americano por causa da nova tarifa imposta ao Brasil.