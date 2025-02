Lula fala em estender prazo do Proex em projetos verdes para 22 anos

Em mensagem enviada à abertura dos trabalhos legislativos de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou a possibilidade de o governo ampliar de 15 anos para até 22 anos o prazo de financiamento no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações (Proex).

Esse período maior seria aplicado a projetos relacionados à energia renovável e mitigação de mudanças climáticas, diz o texto apresentado ao Congresso.

"Outras melhorias do Proex estão em andamento, com previsão de entrega em 2025, incluindo a possibilidade de ampliação do prazo de financiamento para até 22 anos para projetos relacionados à energia renovável e mitigação de mudanças climáticas", afirmou o presidente, mencionando também a revisão das garantias aceitas para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs).