Lula faz afago a Haddad e nega "cavalo de pau'"na economia

A- A+

Num momento em que a força do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é questionada no mercado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um afago e elogiou o chefe da equipe econômica, em evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira.

— Tenho a felicidade de ter o companheiro Haddad como ministro da Fazenda — disse ele. — Vamos terminar esse governo com o Haddad como melhor ministro que o Ministério da Fazenda já teve

Lula afirmou que o mercado financeiro nunca tenha dúvida da seriedade do governo:

— Não pensem que eu tenho direito de fazer algum absurdo nesse país. Economia não se faz com mágica, a gente não inventa. a gente sabe que o foi fácil hoje, amanhã pode ser difícil.

O presidente disse que, no governo, todo mundo tem um compromisso sério com a sua história.

— Eu digo sempre que quando eu deixar a presidência da República, eu não tenho espaço para ir para Paris. Eu não tenho espaço para escrever um livro em Londres. Eu não tenho espaço para ir para Nova York. Eu tenho que votar para a minha origem.

No discurso, Lula negou mudanças bruscas no governo:

— Aqui não tem cavalo de pau. Tem política serena, discutida — afirmou. — Por que vou fazer bravata? Eu tenho compromisso com esse país, com a soberania desse país, e com o povo brasileiro.

Briga de ministros

O presidente lembrou que frequentemente há relatos de brigas entre Haddad e o chefe da Casa Civil, Rui Costa. Lula disse ser o separador desse tipo de conflito:

— Quando tem briga eu sou o separador.

Haddad mais emotivo

O presidente ainda disse que Haddad "nem sempre é o mais feliz ao pegar o microfone" e pediu mais emotividade ao ministro.

— Eu falo pro Haddad: "Haddad você tem que passar um pouco de charme". Como eu falava para Dilma (Rousseff): "Oh Dilma, passa uma lagrima, deixa cair uma lágrima pelo menos". Você fica emocionado que nem ficou a Taciana (Medeiros, presidente do Banco do Brasil), deixa cair uma lagrima, não segura, porque chorar não é um gesto de covardia. Eu fico pensando se as pessoas têm noção do que o companheiro Haddad já nos patrocinou como ministro da Fazenda desse país em dois anos. Eu tava listando para trazer aqui e não quis falar de tudo se não a notícia vai ser o Haddad e não o nosso programa.

Lula lançou nesta quarta-feira o novo modelo do crédito consignado para trabalhadores do setor privado, com a assinatura da medida provisória (MP), em evento no Palácio do Planalto.

O governo divulgou os detalhes do projeto.

A linha de crédito é destinada a todos os empregados com carteira assinada, um universo de 47 milhões de pessoas, além de microempreendedores individuais (MEI).

O novo modelo entrará em operação a partir de 21 de março, mas só para novos contratos.

Veja também