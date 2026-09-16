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CANDIDATO À REELEIÇÃO Lula: governo já gastou R$ 47 bi para que não aumentem preço de gasolina e diesel para o povo Esses subsídios foram anunciados após o início da guerra entre Estados Unidos e Irã.

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quarta-feira (16) que o governo já gastou R$ 47 bilhões com as subvenções para conter o aumento no preço da gasolina e do óleo diesel no País.

Esses subsídios foram anunciados após o início da guerra entre Estados Unidos e Irã.

"O [Donald] Trump invadiu o Irã, trazendo prejuízo para nós. Isso aumenta gasolina, petróleo, o arroz, o pão, o fertilizante, a agricultura. Não tem necessidade as guerras. Mesmo assim, já colocamos R$ 47 bilhões para pagar para que não aumentem a gasolina e o óleo diesel para o povo. Talvez seja o único país do mundo que tenha feito isso", afirmou Lula, referindo-se ao presidente dos Estados Unidos e à guerra no Oriente Médio, em participação no podcast Desce a Letra.

Lula disse que "são R$ 47 bilhões que estamos deixando de investir neste País para evitar que o preço da gasolina chegue no prato do povo brasileiro".

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