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REFINARIAS Lula: governo tentará "recuperar refinarias", mas não vai "comprar pelo preço que ele querem" Declaração foi dada durante cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras no Amazonas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quarta-feira, 27, que o governo brasileiro vai "tentar recuperar as refinarias" de petróleo privatizadas, mas não vai "comprar pelo preço que eles querem".

A declaração foi dada durante cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras no Amazonas.

Lula já estava no fim de seu discurso quando um dos presentes começou a falar com ele, fora do microfone. Pelo que foi possível ouvir na transmissão feita pela EBC, a pessoa gritou: "Lula, volta com a refinaria."

O presidente, então, dirigiu-se à pessoa que fez o pedido e se explicou.

"Pois é, querido. Nós já trouxemos de volta a Fafen (Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados) na Bahia, vamos trazer de volta a Fafen em Sergipe. Vamos tentar recuperar as refinarias que eles privatizaram, mas não podemos comprar pelo preço que eles querem. A Petrobras não pode dar dinheiro para as pessoas se não tiver um preço justo. Mas, se depender de nós, eu sonho com muita coisa para a Petrobras", afirmou.

Lula também falou, em tom de brincadeira, que a Petrobras deveria se aliar à Pemex, estatal mexicana de petróleo e gás, para fazer prospecção de petróleo no Golfo do México.

Disse, numa referência ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que queria ver se o "companheiro Trump" iria "se meter" no assunto.

Citou que a presidente do México, Claudia Sheinbaum, conversou sobre o assunto.

"Magda (Chambriard, presidente da Petrobras), vá lá (para o México). Vamos fazer uma associação com a Pemex e vamos no Golfo do México para ver se o companheiro Trump vai se meter com a Petrobras prospectando", disse Lula, em tom bem humorado.

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