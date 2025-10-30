A- A+

EXPLORAÇÃO NA FOZ DO AMAZONAS Lula: há 'celeuma' sobre exploração de petróleo na Foz do Amazonas Para o presidente, não é possível abrir mão de combustível fóssil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que há uma "celeuma" no Brasil em torno da exploração de petróleo na Foz do Amazonas.

Há dez dias, a Petrobras obteve licença do Ibama para pesquisar petróleo em uma bacia da região. Ao lado de empresários, Lula disse ainda que não é "possível abrir mão do combustível fóssil do dia para a noite" e que a marquem será pesquisada com o "cuidado que o meio ambiente exige":

"Tem uma celeuma no Brasil sobre exploração de petróleo na margem equatorial. Foi dada licença do Ibama para que Ibama comece a fazer pesquisa. Tenho dito que não possível abrir mão do combustível fóssil do dia para noite é preciso construir o fim da utilização do combustível fóssil. E por isso temos que pesquisar a marquem equatorial com cuidado que meio ambiente exige e a responsabilidade que Brasil. Nós seremos o país mais bem sucedido do ponto de vista da transição energética do mundo".

A fala ocorreu enquanto Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin receberam na manhã desta quinta-feira (30) no Palácio do Planalto o CEO Be8, Erasmo Carlos Battistella, e presidente Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina, Denis Güven. A agenda incluiu demonstração de veículos movidos a biocombustíveis.

"A transição energética que o mundo sonha não é tão difícil, basta ter vontade política e coragem de fazer. O Brasil será campeão de transição energética. Vamos continuar usando petróleo enquanto for necessário, mas nossa empresa Petrobras, ela é tão importante para o Brasil, é mais que uma empresa de petróleo e com o tempo vai se transformar em uma empresa de energia."

Veja também