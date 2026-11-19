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FIM DA ESCALA 6X1 Lula: há uma ingratidão de algumas pessoas na compreensão do significado da redução da jornada Presidente sustentou que o ganho que o mundo digital trouxe ao comércio e às empresas justifica reduzir a jornada, sem promover prejuízos ao empresariado

O presidente da República reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que há uma "ingratidão" de algumas pessoas na compreensão do significado da redução da jornada de trabalho. Ele assinou nesta quinta-feira, 19, em cerimônia no Palácio do Planalto, o decreto que regulamenta o fim da escala de trabalho 6x1.

"As pessoas que estão reclamando não levam em conta o que aconteceu nesses últimos 40 anos desde que aprovamos as 44 horas semanais", disse o presidente ao discursar no evento.

Lula sustentou que o ganho que o mundo digital trouxe ao comércio e às empresas justifica reduzir a jornada, sem promover prejuízos ao empresariado. "Esses ganhos que os empresários tiveram com a modernidade, com a evolução tecnológica e digital não foram repassados aos trabalhadores", criticou.

A emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1 foi promulgada em 16 de outubro pelo Congresso. Na ocasião, a sessão contou com a participação do presidente Lula, que tinha na proposta uma de suas bandeiras à reeleição.

A primeira etapa da emenda constitucional entrará em vigor em 16 de dezembro, quando os trabalhadores passarão a ter direito a dois dias de descanso remunerado por semana (a escala 5x2). Além disso, a jornada de trabalho cai de 44 horas para 42 horas semanais. Doze meses depois, a jornada terá nova redução, para 40 horas semanais.

No discurso, Lula destacou que ainda está rouco e precisando "economizar as palavras". "Pensei que a rouquidão ia durar dois dias, já está durando duas semanas, e cada vez que forço voz, piora", disse.

O evento contou com a presença de vários ministros, deputados, senadores e representantes do sindicalismo. A principal ausência foi da deputada Érika Hilton (PSOL-SP), autora de uma das propostas de emenda à Constituição (PEC) que levaram à redução da jornada de trabalho. O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), autor da PEC que acabou sendo votada, esteve presente.

O encontro foi fechado para a imprensa escrita - apenas cinegrafistas tiveram acesso ao local. O evento, no entanto, foi transmitido ao vivo e a Secretaria de Comunicação Social (Secom) divulgou a lista de presentes.

Estiveram presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, diversos ministros, entre eles o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e o da Secretaria Geral, Guilherme Boulos, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, e representantes sindicais.

Também participam vários congressistas, entre eles o deputado André Janones (Rede-MG), e o líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS). O vereador e deputado federal eleito Rick Azevedo (PSOL-RJ), que começou o atual movimento de pressão pelo fim da escala 6x1 por meio do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), também participou do evento.

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