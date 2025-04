Lula 'joga em várias frentes' para fazer economia girar, afirma Haddad

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 15, que o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, "joga em várias frentes" para fazer a economia girar, destacando dois principais "produtos": a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil e o empréstimo consignado com o salário como garantia.

"Temos na Presidência uma pessoa que está jogando em várias frentes, para formar uma engrenagem que faça economia girar como está girando hoje", disse Haddad.

O ministro falou em visita do presidente Lula às obras da CCR na Serra das Araras, na Via Dutra, entre Rio e São Paulo.

Segundo Haddad, o governo entregou os dois novos instrumentos que "têm de ser bem utilizados para gerar melhores resultados".

"Mas tem de escolher bem o banco. Não é para sair tomando dívida se não se tem boa ideia do que fazer com esse dinheiro. Às vezes, os empréstimos têm juro muito alto, e é possível trocar por juro menor. Às vezes, é com agiota. Agora você pode ir para o consignado e trocar dívida muito cara por uma bem mais barata. E, se prestar atenção, pode pagar menos da metade do juro que está pagando hoje. Isso já beneficiou 1 milhão de trabalhadores no Brasil", continuou.

BNDES

Haddad elogiou a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na construção do modelo de concessão de rodovias, ao dizer que o banco tem o "papel de organizar o sistema financeiro" para permitir a captação de recursos para obras a juro baixo.

Ele também citou a "inovação" de usar o próprio projeto como garantia para seu desenvolvimento, em alusão ao papel do pedágio na sustentabilidade financeira. "Desenvolver isso é difícil e leva muito tempo", disse Haddad sobre o BNDES.

A obra envolve investimento de R$ 1,5 bilhão em um traçado com oito faixas (quatro em cada sentido), além dos acostamentos.

Parte é financiada pelo BNDES, advinda da maior emissão de debêntures incentivadas da história do País, R$ 10,7 bilhões, que servirão a outros projetos da CCR.

