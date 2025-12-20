A- A+

Acordo comercial Lula lamenta indefinição da Europa sobre acordo do Mercosul e diz que bloco busca novas parcerias Presidente diz que 'sem vontade política e coragem de dirigentes' não será possível fechar discussão que se arrasta há 26 anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, em discurso na cúpula do Mercosul neste sábado, a indefinição da União Europeia sobre o acordo comercial entre os dois blocos e destacou que o grupo sul-americano seguirá buscando outros parceiros.

Lula reconheceu a expectativa de assinar o acordo com a UE na cúpula deste sábado, mas destacou que os líderes europeus pediram mais tempo para discutir medidas agrícolas. A nova previsão é de selar o acordo em janeiro.

— Tínhamos em nossas mãos possibilidade de transmitir ao mundo mensagem importante em defesa do multilateralismo e de fortalecer nossa posição estratégia em cenário global cada vez mais competitivo. Infelizmente, Europa não se definiu — afirmou. — Sem vontade política e coragem dos dirigentes não será possível concluir uma negociação que já se arrasta por 26 anos. Enquanto isso, o Mercosul seguirá trabalhando com outros parceiros.

O presidente citou discussões com a Índia, Canadá, Emirados Árabes, Japão e Vietnã. Também destacou que é importante aumentar o comércio na região, elencando conversas com o Panamá, a Colômbia e o Equador

