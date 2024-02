Lula lamenta morte do empresário Abilio Diniz

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do empresário Abilio Diniz nesta segunda-feira (19). Pelas redes sociais, Lula afirmou que o empresário era "dedicado" e ressaltou que participou da "gestão, crescimento e criação de muitas empresas no Brasil".

Lula ainda afirmou que o empresário "sempre viveu com grande determinação e dedicação ao trabalho" e que teve o "prazer de ser amigo e conversar muitas vezes com ele sobre os rumos do nosso país".

"Abílio era um empresário dedicado, que participou da gestão, crescimento e criação de muitas empresas no Brasil. Sempre viveu com uma grande determinação e dedicação ao trabalho, superando dificuldades e perdas pessoais. Tive o prazer de ser seu amigo e conversar muitas vezes com ele sobre os rumos do nosso país. Envio meu abraço e meus sentimentos de solidariedade aos filhos, familiares, amigos e admiradores"

O empresário morreu neste domingo em São Paulo, aos 87 anos de idade. Conhecido por ter transformado o Grupo Pão de Açúcar na maior rede varejista do país, Diniz estava internado no hospital Albert Einstein, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite.

