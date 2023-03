Lula lança, em Pernambuco, programa piloto para beneficiar a pesca artesanal

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou na tarde desta quarta-feira (22), no Recife, o programa Na Hora do Pescado Artesanal. O objetivo é estimular e expandir o consumo de pescado no Brasil, além de gerar renda para pescadores e pescadoras artesanais. O piloto será nas Universidades Federal e Rural de Pernambuco, ou seja, a estreia. Somente nessas duas universidades, a estimativa de entrega é de duas toneladas de pescados por semana, oito ao mês, com público potencial de 14 mil estudantes. Ao ano, para se ter uma ideia, cerca de 20 milhões de toneladas de tilápia são produzidas no Estado, especialmente nos municípios de Jabotá e Petrolândia e Tacaratu. Há outras espécies cultivadas também, mas em menor quantidade, como traira, tambaqui, tucunaré.

“Tenho orgulho de integrar uma equipe tão competente, nesse governo do presidente Lula, que está unida no combate à fome e geração de emprego. Juntos, vamos voltar a fazer o Brasil sorrir”, comemorou André de Paula, ministro da Pesca e Aquicultura.

Lula diz que, por ele, restaurantes universitários de todo o país vão adquirir peixes e frutos do mar dos pescadores artesanais locais

Segundo André de Paula, a primeira etapa do programa consiste em treinamento e qualificação, uma demanda que sempre é feita, especialmente, pelos municípios do Sertão de Itaparica que vivem da piscicultura. As comunidades pesqueiras serão capacitadas para fornecer o pescado fresco, oriundo da pesca artesanal, diretamente aos restaurantes universitários. Para isso, receberão instruções sobre procedimentos sanitários, legais e de engenharia de alimentos.



“Celebramos hoje um ato de cooperação técnica que respeita as comunidades mais tradicionais, ribeirinhas e litorâneas. O mais importante é a capacitação que os pescadores terão acesso, por meio universidades públicas, para fornecer o pescado sem a figura do intermediário, melhorando a qualidade do produto, facilitando a comercialização e barateado o preço para os brasileiros. Começa em Pernambuco, mas a ideia é que se espalhe por todo o Brasil”, frisou André de Paula.



O acordo de cooperação técnica foi assinado pelo ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, e pelos reitores da UFPE, Alfredo Macedo Gomes, e da UFRPE, Marcelo Carneiro.





