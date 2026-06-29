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BRASIL Lula lança nesta segunda (29) programa para quem paga contas em dia e quer ampliar acesso ao crédito Veja como vai funcionar nova modalidade da renegociação de dívidas, que pretende ampliar o acesso a crédito em condições mais favoráveis para quem mantém pagamentos frequentes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança hoje o Desenrola Adimplentes, nova modalidade da política de crédito do governo federal voltada a consumidores que mantêm as contas em dia. O anúncio será feito em cerimônia no Palácio do Planalto, com a participação do ministro da Fazenda, Dario Durigan.

A proposta busca oferecer condições mais vantajosas de crédito para pessoas que, embora não estejam inadimplentes, seguem comprometendo parte significativa da renda com empréstimos contratados em momentos de juros elevados.

A avaliação da equipe econômica é que esse público também enfrenta dificuldades financeiras e pode se beneficiar da troca de dívidas mais caras por operações com custos menores.

O principal critério para participar do programa deve ser ter pago em dia pelo menos quatro parcelas de uma dívida de até R$ 15 mil. A expectativa é que o governo detalhe as demais regras durante a cerimônia de lançamento.





O novo programa representa uma ampliação da política iniciada com o Desenrola Brasil, lançado em 2023 para renegociar dívidas de consumidores inadimplentes. Agora, o governo pretende alcançar um grupo que ficou de fora das etapas anteriores e, ao mesmo tempo, responder às críticas de que os programas de renegociação acabavam contemplando apenas quem deixou de pagar suas contas.



Nos últimos meses, integrantes da equipe econômica passaram a defender publicamente a criação de uma iniciativa voltada aos consumidores adimplentes. Em diferentes declarações, Durigan afirmou que o objetivo é evitar que pessoas com bom histórico de pagamento acabem migrando para a inadimplência em razão do elevado custo do crédito no país, especialmente trabalhadores informais.

— Uma pessoa que é informal, por exemplo, que é um olhar que a gente tem com muito cuidado, não tem uma renda fixa por mês. Ela tem que ganhar o seu dia a dia de maneira pontual. E é quem mais paga juros caros no país — afirmou Durigan durante participação no programa Bom Dia, Ministro, do governo federal.

Parte do setor financeiro, no entanto, resiste ao programa e ainda há dúvidas sobre a adesão das instituições. Na avaliação de bancos, faz pouco sentido destinar tempo e recursos para renegociar contratos que estão sendo pagos regularmente. Além disso, executivos do setor avaliam que o público potencial da iniciativa seria relativamente restrito — entre 3 milhões e 4 milhões de pessoas — diante dos critérios que vêm sendo discutidos pelo governo.

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