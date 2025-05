Lula lança programa para recuperar solo de agricultores familiares

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou neste sábado (24) o Programa Solo Vivo para auxiliar na recuperação de solos degradados de propriedades de agricultores familiares do Mato Grosso. O projeto tem investimento inicial de R$ 43 milhões.

O lançamento foi realizado no assentamento Santo Antonio da Fartura, no município de Campo Verde (MT).

Lula também entregou máquinas agrícolas, 78 títulos de domínio para assentamentos da região e anunciou investimentos de R$ 5 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para pavimentação da rodovia BR-163, estrada vai de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, a Santarém , no Pará.

Para o presidente, o programa representa "o novo começo" das coisas que vão acontecer no Brasil.

"Nunca neste país houve um governo que fosse republicano e que colocasse tanto dinheiro nos estados como nós temos colocado", disse.

Benefícios

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que o programa vai beneficiar agricultores familiares da região e permitir que alimentos cheguem com menor preço à mesa dos brasileiros.

"Fortalecer a agricultura familiar é ter fruta, verdura e legumes mais baratos na mesa do povo para alimentar adequadamente o Brasil", afirmou.

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, disse que o programa é um dos alicerces para a produção de alimentos.

