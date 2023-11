Lula manda para o Senado indicação de novos diretores do Banco Central

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encaminhou para o Senado Federal os nomes dos dois indicados para novos diretores do Banco Central, que devem assumir a partir de 1º de janeiro de 2024. Paulo Picchetti e Rodrigo Alves Teixeira precisam ser aprovados pelos senadores para assumir o posto.

Os nomes já tinham sido confirmados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eles foram indicados, respectivamente, para a diretoria de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos e a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta.



Com os dois novos nomes, serão quatro diretores nomeados pelo presidente Lula no total de nove cadeiras na cúpula do BC, incluindo o chefe da instituição.

