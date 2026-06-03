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PRESIDENTE Lula: melhor resposta que pode ser dada a EUA é que China reconheceu País livre da febre aftosa Decisão chinesa, que ocorreu um dia após o anúncio da decisão do USTR, elimina restrições à compra de carnes em regiões do Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quarta-feira, 3, durante reunião ministerial, que a liberação do Brasil de febre aftosa, por parte da China, é a melhor resposta possível aos Estados Unidos após o United States Trade Representative (USTR) recomendar a taxação de 25% sobre os produtos brasileiros.

"A melhor resposta que a gente pode dar aos Estados Unidos é que, no dia em que eles anunciaram a taxação de 25%, a China anunciou o reconhecimento do Brasil, nos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, fora de febre aftosa. Então, a carne brasileira foi totalmente liberada pelos chineses", afirmou Lula.

A decisão chinesa, que ocorreu um dia após o anúncio da decisão do USTR, elimina restrições à compra de carnes em regiões do Brasil. O reconhecimento foi feito após duas décadas de negociação bilateral.

Lula convocou reunião ministerial nesta quarta para definir como será a estratégia de propaganda do governo federal nos últimos meses de mandato. A ideia do presidente é alinhar a divulgação dos principais programas com potencial eleitoral para a campanha à reeleição, como o Desenrola 2.0 e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

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