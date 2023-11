Lula: ''meta fiscal é para segunda-feira, hoje é dia de Enem''

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou comentar neste domingo (5) o desdobramento da discussão interna do governo sobre eventual mudança na meta de zerar o rombo das contas públicas em 2024.

Lula visita neste domingo a sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Questionado pela imprensa sobre a mudança no compromisso fiscal, o presidente responde:

— Meta fiscal me pergunta segunda feira, hoje é dia de Enem.

