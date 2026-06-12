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TRABALHADORES

Lula: motoqueiros são o último segmento de trabalhadores que faltava entrar no Planalto

Lula disse ainda que o governo está assumindo, com o Fundo Garantidor, a garantia dos financiamentos

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Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante anúncio de linha de crédito para financiamento de motos para trabalhadores de aplicativos, no Palácio do PlanaltoPresidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante anúncio de linha de crédito para financiamento de motos para trabalhadores de aplicativos, no Palácio do Planalto - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta sexta-feira, 12, que os entregadores e motociclistas são o último segmento de trabalhadores que faltava entrar no Palácio do Planalto e ser beneficiado.

Ele discursou no lançamento da nova linha de crédito para esses trabalhadores comprarem motos e bicicletas elétricas, o Move Brasil Entregadores, medida que deve atender um milhão de pessoas.

"Vocês eram o último segmento de trabalhadores nesse País que faltava entrar nesse Palácio. Porque de Palácio, quando foi feito, não se pensava que trabalhadores pudessem entrar aqui dentro", afirmou o presidente da República.

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Lula disse ainda que o governo está assumindo, com o Fundo Garantidor, a garantia dos financiamentos para que as pessoas mais pobres não deixem de ter acesso ao crédito.

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