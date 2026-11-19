A- A+

AJUSTE FISCAL Lula: 'Não é o mercado que deseja o controle fiscal, quem deseja o controle fiscal sou eu' Lula lembrou que estava nas Filipinas quando soube que estava tendo "uma confusão" em torno do projeto

O presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quinta-feira, 19, que o projeto de lei complementar do ajuste fiscal (PLP nº 299/2026) possibilita que o Orçamento brasileiro "dê conta do recado" no ano que vem.

Lula lembrou que estava nas Filipinas quando soube que estava tendo "uma confusão" em torno do projeto, em referência às críticas da própria esquerda ao texto.

"Alguns companheiros, possivelmente por falta de informação completa ou por falta de discussão, não entenderam o PLP do ajuste", afirmou o presidente. "O dado concreto é o seguinte: enquanto eu for presidente da República, não haverá diminuição dos direitos que o povo brasileiro conquistou", prosseguiu.

Lula reconheceu que "muitas vezes o mercado reclama" e pede controle fiscal do governo, "mas não é o mercado que deseja o controle fiscal, quem deseja o controle fiscal sou eu". "Quem tem que ter responsabilidade fiscal é o governo, e nós já temos muita experiência para mostrar que nós temos responsabilidade fiscal neste País", completou.

O mercado financeiro também fez críticas ao texto do projeto, considerado insuficiente para organizar as contas públicas a partir de 2027.

Apresentado na semana passada pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), ex-líder do governo, o PLP do ajuste fiscal teve a votação concluída na quarta-feira, 18, com a rejeição dos destaques apresentados ao texto principal. Agora, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados, que deverá se debruçar sobre o texto a partir de segunda-feira, 23.

Veja também