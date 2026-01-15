A- A+

MERCOSUL Lula não participará de assinatura do acordo UE-Mercosul no Paraguai Na cerimônia estarão presentes o presidente anfitrião, Santiago Peña, e o uruguaio Yamandú Orsi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não comparecerá à assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, no sábado (17), no Paraguai, disse à AFP uma fonte oficial.

Desde que voltou ao poder em 2023, Lula tem sido um grande promotor desse acordo, que criará uma das maiores zonas de livre comércio do mundo e abrirá mercados especialmente atrativos para o agronegócio brasileiro.

Mas Lula "não vai" ao encontro, afirmou a fonte da Presidência, ao explicar que a assinatura foi inicialmente planejada como um evento em nível ministerial, e que o Paraguai enviou "convites" aos presidentes dos países-membros "de última hora".

Na cerimônia estarão presentes o presidente anfitrião, Santiago Peña, e o uruguaio Yamandú Orsi. Também é esperada a presença do argentino Javier Milei.

Lula receberá na sexta-feira (16), no Rio de Janeiro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assim como o presidente do Conselho Europeu, António Costa, em uma escala antes de voar para Assunção.

O presidente desempenhou um papel crucial no avanço do tratado Mercosul–UE, mas não conseguiu que ele fosse assinado em dezembro, em Foz do Iguaçu, quando o Brasil ocupava a presidência rotativa do bloco sul-americano.

"Foi ele quem fez todo o trabalho. Sua liderança e a sua perseverança foram fundamentais para um acordo que há 25 anos é trabalhado, mas nunca saía", disse nesta quinta-feira (15) seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, em entrevista a uma emissora local.

O Mercosul e a União Europeia representam juntos 30% do PIB mundial e reúnem mais de 700 milhões de consumidores, embora a assinatura iminente seja contestada por agricultores e pecuaristas europeus, que se mobilizam em protestos contra o pacto.

Veja também