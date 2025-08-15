A- A+

Negócios Lula não tem demonstrado "intenção de alterações" diz presidente do Banco do Brasil Tarciana Medeiros falou sobre o assunto nesta sexta-feira durante coletiva de imprensa para detalhar os resultados financeiros da instituição

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, disse durante coletiva de imprensa de resultados nesta sexta-feira, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tem demonstrado intenção de alterações na cúpula do Banco do Brasil.

— Olha, o presidente não tem demonstrado nenhuma intenção de alterações aqui no Banco do Brasil. A gente conversa sempre. Eu sempre levo, do jeito que eu presto conta ao mercado, aos demais acionistas, sobre o resultado do banco, eu presto conta ao acionista majoritário, ao acionista controlador do Banco do Brasil. E a gente não conversou sobre esse assunto. Então, eu te diria que a pressão que eu sinto é de entrega de resultado do Banco do Brasil. Todos os dias. É muito mais essa alta pressão mesmo nossa de entregar resultados condizentes com o tamanho do Banco do Brasil, com a capacidade de gerar resultado.

Ontem, o Banco do Brasil reportou seu menor lucro em quase cinco anos e reduziu sua taxa de pagamento de dividendos após mudanças contábeis obrigarem a instituição a aumentar as provisões para perdas com empréstimos.

O lucro ajustado do banco caiu 60% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 3,8 bilhões (US$ 701 milhões).

A instituição também reduziu sua taxa de distribuição de dividendos para 30%, abaixo da faixa anterior de 40% a 45%, sendo essa a primeira redução em cinco anos.

