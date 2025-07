A- A+

Tarifaço Lula não vai "abanar o rabo" e dizer "I love you" para Trump como fazia Bolsonaro, diz Haddad O ministro ainda disse que se um encontro entre Lula e Trump vier a ocorrer é preciso garantir que o Brasil não passe por constrangimentos diplomáticos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manterá uma postura firme e diplomática nas tratativas com os Estados Unidos diante do aumento das tarifas de importação anunciadas pelo governo Donald Trump.

Em entrevista à CNN Brasil, Haddad disse que Lula não repetirá o comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no relacionamento com Washington.

— Vocês estão falando da maior potência do mundo, que resolveu virar a mesa. Estamos procurando os canais para trazer para a racionalidade. Agora, isso tem que ter um protocolo: você não vai querer que o presidente Lula se comporte como o Bolsonaro se comportava, abanando o rabo e falando “I love you” e batendo continência. O presidente Lula tem outro tipo de perfil — declarou.

O ministro também disse, que caso ocorra um encontro entre Lula e Trump, será necessário garantir que o Brasil não passe por constrangimentos diplomáticos.

— Se houver uma reunião entre os presidentes, temos que ter segurança de que não vai acontecer com o presidente Lula o que aconteceu com o [presidente da Ucrânia, Volodymyr] Zelensky, que passou um papelão na Casa Branca. Ou você se dá algum respeito ou vai virar motivo de chacota — afirmou o ministro que afirmou que todos estão pisando em ovos enquanto aguardam para saber o que os EUA realmente querem.

