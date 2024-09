A- A+

ENERGIA Lula: nunca o mundo viu o Brasil com tanta importância, porque em energia o país é imbatível As declarações ocorreram durante cerimônia de formatura de novos diplomatas do Instituto Rio Branco

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o Brasil é "imbatível" no setor de energia em um momento "excepcional".

"O Brasil, possivelmente, não tenha tido, na sua história, nenhuma perspectiva, nenhuma chance de galgar espaços importantes no mundo como ele tem agora, com a transição climática e com a transição energética", disse.

Lula prosseguiu: "Nunca o mundo viu o Brasil com tanta importância. Não é só por causa do agronegócio, não é só por causa do minério de ferro, não é só por causa da soja, não é só por causa da carne. É porque o Brasil, em se tratando de energia, é um país imbatível."

As declarações ocorreram durante cerimônia de formatura de novos diplomatas do Instituto Rio Branco, no Palácio Itamaraty, na tarde desta segunda-feira, 16.

Na ocasião, o Instituto Rio Branco oficializou a formatura da turma "Esperança Garcia 2022/2023", na presença de Lula, do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do assessor do governo para assuntos internacionais, Celso Amorim.

Antes da cerimônia, Lula estava em uma reunião com ministros do governo para discutir medidas de contenção das queimadas. Os chefes das pastas devem prosseguir com a reunião ao longo do dia.



