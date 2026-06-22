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PRESIDENTE Lula: O que é público e funciona tem que continuar público e o privado, continuar privado Foi uma forma de o presidente defender a atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu que "o que é público e funciona tem que continuar público e funcionando" e que "o que é privado e funciona tem que continuar privado e funcionando".

Foi uma forma de o presidente defender a atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e, ao mesmo tempo, demonstrar sua visão contra o controle excessivo do Estado na economia.

"O Brasil não pode comportar mais aquele discurso atrasado entre a competência privada e a competência pública. O que é público e funciona tem que continuar público e funcionando. O que é privado e funciona tem que continuar privado e funcionando. O que importa é que os dois produzam", disse o presidente nesta segunda-feira, 22, em evento de comemoração dos 74 anos do BNDES, no Rio de Janeiro.

Lula fez um discurso curto. Falou por cerca de três minutos. O presidente apresenta uma rouquidão que o atrapalha para fazer discursos longos, por isso a breve fala no evento desta segunda-feira, 22.

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