Lula oficializa nomeação de dois novos diretores do Banco Central

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou a nomeação de dois novos diretores do Banco Central. O servidor Rodrigo Alves Teixeira e o professor Paulo Picchetti são os novos titulares da diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta e da diretoria de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, respectivamente.

Os mandatos vão até 31 de dezembro de 2027. Os dois tiveram as indicações aprovadas pelo Senado Federal em 12 de dezembro.

Com os novos nomes, serão quatro diretores nomeados pelo presidente Lula no total de nove cadeiras na cúpula do BC, incluindo o chefe da instituição. Fernanda Guardado e Maurício Moura, indicados na gestão de Bolsonaro, estão deixando a cúpula do BC.

A diretoria de Internacional é geralmente ocupada por nomes de fora da casa, com passagens por bancos ou instituições de ensino, enquanto a diretoria de Relacionamento é tida como uma cadeira interna.

Com a mudança, o corpo de diretores da autarquia será composto por apenas uma mulher: Carolina de Assis Barros, diretora de Administração, que ficará no cargo até o fim do ano que vem.

Os diretores que estão deixando o BC eram de perfil mais conservador. Eles votaram contra a redução de 0,50 ponto percentual da taxa de juros em agosto desde ano - a primeira queda em cerca de três anos. Desde então, porém, vem votando por cortes nessa intensidade, em decisões unânimes pelo Copom.

O que faz a diretoria de Assuntos Internacionais?

É o braço do Banco Central responsável pela avaliação da conjuntura internacional;

O titular representa a instituição em organismos internacionais e busca a inserção internacional do Banco Central brasileiro;

Pode, por exemplo, propor acordos de cooperação técnica a serem firmados com outros bancos centrais e organismos;

Cabe também ao titular acompanhar os riscos e o impacto da política cambial, monetária, da aplicação das reservas internacionais e demais operações da instituição.

O que faz a diretoria de Relacionamento e Cidadania?

O diretor supervisiona a conduta das instituições de bancos e instituições financeiras, olhando, por exemplo, para o relacionamento com clientes e ao cumprimento das normas vinculadas a riscos financeiros;

Cabe também ao titular coordenar as atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo;

Outra função é ser o braço da comunicação do Banco Central, inclusive no relacionamento com a Imprensa e os Poderes Públicos.

Quem é Rodrigo Alves Teixeira?

Teixeira é servidor de carreira do BC com mais de 20 anos de casa. Ele tem graduação, mestrado e doutorado em economia pela Universidade de São Paulo (USP);

Desde de janeiro, ele atua como secretário especial adjunto de Análise Governamental na Casa Civil;

Ele também trabalhou como vice-secretário municipal e chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de São Paulo, entre 2013 e 2015, período em que o ministro Fernando Haddad estava à frente da Prefeitura.

Quem é Paulo Picchetti?

Picchetti coordena o Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) na Fundação Getúlio Vargas e foi coordenador de índice de preços na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe);

Ele é mestre em Economia pela Universidade de São Paulo e doutor em Economia pela Universidade de Illinois;

Atualmente, trabalha como professor na Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas (FGV/EESP).

