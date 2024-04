Lula ouve federação de petroleiros, MST e sindicatos neste sábado

A- A+

O Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com sindicalistas, representantes da sociedade civil e com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na manhã deste sábado. Uma das entidades convidadas é a Federação Única dos Petroleiros (FUP), que publicou nota na quinta-feira a favor do atual CEO da Petrobras, Jean Paul Prates.

A FUP criticou publicamente o que chamou de “espancamento público” de Prates. O presidente da estatal vem acumulando divergências com políticos da base do governo e está sob forte pressão nos últimos dias, sendo alvo de críticas do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

A reunião, contudo, não deverá ter a crise na petroleira como foco. Lula quer saber a visão dos sindicalistas sobre a gestão e ouvir suas demandas.

Conforme mostrou o Globo, a avaliação no entorno do presidente Lula é que o clima para Prates não está bom há meses. Envolve disputa por investimentos e dividendos, por exemplo, passando pela política de gás.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Silveira reconheceu que há um conflito entre seu papel e o do presidente da Petrobras. O ministro tem ainda o apoio do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Já a FUP, entidade que representa os petroleiros, defendeu a atual gestão da companhia, mas afirmou compreender que a “decisão final suprema” cabe a Lula.



“A FUP reconhece a atuação da gestão Prates em busca do fortalecimento da Petrobras como promotora de investimentos, capazes de contribuir para a geração de emprego e renda dos brasileiros", escreveu a federação.



A nota ainda diz que o presidente da estatal “restabeleceu o diálogo com a categoria petroleira” e elogia seu desempenho na mudança da política de preços de combustíveis.

