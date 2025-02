A- A+

BRASIL Lula participa de cerimônia de um ano do Nova Indústria Brasil Evento foi marcado pela ausência de representantes do setor industrial e empresários

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quarta-feira da cerimônia de celebração de um ano da política Nova Indústria Brasil (NIB), lançado em janeiro do ano passado. O evento foi marcado pela ausência de boa parte dos convidados, sendo a maioria representantes do setor industrial e empresários. Na mesa, 16 assentos ficaram vazios.

O governo aproveita o evento para lançar as metas da nova etapa do programa, a Missão 6, focada em tecnologias estratégicas para a soberania e defesa nacionais. Com investimentos públicos e privados de R$ 112,9 bilhões, a missão busca ampliar o domínio brasileiro em áreas como radares, satélites e foguetes.





Dos R$ 112,9 bi, R$ 79,8 bilhões vêm de recursos públicos e R$ 33,1 bi são do setor privado.

O NIB é uma política pública com o objetivo de impulsionar a indústria brasileira. Inicialmente o programa contava com recursos de R$ 300 bilhões, sendo R$ 271 bilhões via agentes financeiros públicos. Em agosto, foram anunciados mais R$ 42,7 bilhões em linhas de crédito de agentes públicos, levando o NIB a somar recursos de R$ 342,7 bilhões.

O principal agente financeiro é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com aporte de R$ 250 bilhões, que serão disponibilizados por meio do Plano Mais Produção (P+P).

