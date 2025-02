A- A+

GOVERNO LULA Lula pede ação do consumidor contra a inflação: "Se o produto está caro, você não compra" Presidente critica o que chama de "extorsão", quando os preços sobem porque o salário mínimo aumentou. Parlamentares da oposição criticam declaração

Em entrevista a rádios da Bahia hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao comentar sobre a alta dos preços de alimentos, disse que é preciso “educar” a população. Ele atribuiu a inflação desse setor, que foi de 7,69% em 2024, à alta do dólar e ao que chamou de “arapuca” do Banco Central (BC).

— Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Se você vai no supermercado e desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se todo mundo tiver a consciência e não comprar aquilo que acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar — afirmou Lula.

Parlamentares da oposição ironizaram a declaração. “Se o arroz está caro, é só não comer. Se o gás está caro, é só não cozinhar. Se a gasolina está cara, é só ficar em casa. Nada de cortar gastos nos ministérios, colocar gente competente nas estatais ou gerir melhor a economia. Para o governo, basta que os brasileiros parem de comer, beber e se deslocar que os preços caem”, publicou em rede social o senador Ciro Nogueira, presidente do PP.





Na mesma linha, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), publicou: “No governo Lula, se a comida tá cara, ‘não compra’. Se o aluguel tá caro, ‘mora na rua’. Se o remédio tá caro, ‘morre’.”

Já o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), saiu em defesa de Lula, afirmando que o presidente está “focado em manter a inflação baixa” e “garantir alimentos mais baratos”.

‘Especulação’ no dólar

Ainda na entrevista, Lula criticou o movimento que, segundo ele, consiste em os preços dos alimentos subirem somente porque o salário das pessoas aumentou:

— O povo não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito porque o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço, a pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva, ninguém pode explorar ninguém.

Sobre a forte alta do dólar no fim de 2024 e no início deste ano, o presidente disse que foi causada por “especulação”:

— O dólar foi alvo de especulação e está voltando à normalidade. A inflação está totalmente controlada. Então não há nenhum problema para que as pessoas tenham dúvida de que o Brasil vai continuar crescendo, continuar gerando emprego, aumentando salário.

O dólar fechou a R$ 5,76 ontem. Em meados de dezembro, a moeda atingiu R$ 6,26. Já o IPCA, índice oficial de inflação, encerrou 2024 a 4,83%, acima dos 4,5% do teto da meta do BC

Lula disse ainda que o câmbio sofreu influência de uma gestão “irresponsável” do ex-presidente do BC Roberto Campos Neto:

— Tivemos um aumento do dólar porque tivemos um BC totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para a outra.

Lula ainda pontuou que o aumento do dólar decorreu das “loucuras que estavam sendo feitas nos Estados Unidos”, mas que agora o câmbio começa a se ajustar. (*Com g1)

