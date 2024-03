Lula pede projeto para inteligência artificial e diz que não faltará dinheiro

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 7, que o governo quer a elaboração de um projeto para inteligência artificial e que, se a proposta for boa, não faltará dinheiro para implementá-la. Ele também sugeriu o sistema funcione em português e espanhol.



"Eu queria pedir ao Conselho de Ciência e Tecnologia para aproveitar esses três anos de mandato que eu tenho, em que vocês jamais terão mais liberdade de pensar e agir do que no meu governo, para a gente poder definir uma política concreta de inteligência artificial para esse País", disse o presidente da República.



"Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque a gente pensa demais, fala demais, teoriza demais e executa de menos", afirmou Lula.

"Pedro Sánchez primeiro-ministro da Espanha me fez uma proposta que eu achei extremamente interessante. Ele fez a proposta para que o Brasil e a Espanha fizessem uma parceria para que a gente criasse uma inteligência artificial nas nossas línguas, portuguesa e espanhola, para a gente não ficar a reboque dos outros que estão na nossa frente", disse o presidente.



"Quando a proposta estiver concreta, a Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia certamente vai dizer que não tem dinheiro. Ela vai conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, certamente o Haddad vai dizer, temos que levar em conta, porque tem aí o marco fiscal", afirmou o petista.



"Deixa eu falar uma coisa para vocês: não há hipótese de vocês terem um bom projeto que a gente não arrume dinheiro. Não há hipótese. O discurso não faz o dinheiro, mas o projeto faz dinheiro", declarou Lula. Ele disse que quer ver os primeiros esboços da ideia em três meses.



"Se vocês tiverem a inteligência de fazer a proposta, eu terei a coragem de a gente criar uma política brasileira de inteligência artificial", disse o presidente.

