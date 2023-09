A- A+

JUROS Lula pede retirada da urgência de projeto que acaba com dedução de juros sobre capital próprio Proposta é uma das medidas com as quais o Ministério da Fazenda conta para aumentar a arrecadação do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao Congresso nesta terça-feira (5) o cancelamento do pedido de urgência para a votação do projeto de Lei que acaba com a dedução dos juros sobre capital próprio (JCP) da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Esse é um tipo de remuneração que empresas usam para remunerar os seus acionistas. O ponto de discussão é que os juros sobre capital próprio, até então, não entram no cálculo dos impostos federais. Ou seja, não há pagamento de tributos sobre essa remuneração.

A proposta é uma das medidas com as quais o Ministério da Fazenda conta para aumentar a arrecadação do governo e contribuir para a meta de zerar o déficit fiscal em 2024.

O presidente da República pode solicitar ao Congresso a urgência para apreciação de projetos. A Constituição estabelece um prazo de até 45 dias para análise. Caso contrário, a proposta “tranca a pauta” e interrompe a votação de outros projetos.

A decisão de retirar a urgência do projeto sobre JCP não foi justificada. Porém, no momento, a equipe econômica articula prioridades de votação.

Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência de outro projeto de lei - que trata do rotativo do cartão de crédito e do programa Desenrola Brasil. A expectativa é que os deputados possam votar o mérito da proposta ainda nesta semana.

