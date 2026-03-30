Lula pediu estudos sobre rotativo do cartão de crédito com preocupação com endividamento familiar

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A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, revelou nesta segunda-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu estudos ao Banco Central e ao Ministério da Fazenda para reduzir os juros do cartão de crédito.

— O presidente pediu para estudar. Ele disse assim: "Olha, como é que pode um juro que é uma Selic por mês em crédito rotativo?” Isso não tem justificativa. Se o juro do cheque especial já está tabelado, por que você não pode ter referência ali (no rotativo). Então o presidente pediu ao Banco Central e ao Ministério da Fazenda para ver que medidas podem ser tomadas — respondeu.

Na semana passada, Lula havia afirmado ter solicitado ao ministro da Fazenda, Dario Durigan, a formulação de medidas contra o endividamento das famílias. Também disse que há um clima de desconfiança na sociedade e que os brasileiros estão endividados.

O presidente ainda acrescentou que dívidas feitas para formar um patrimônio são boas. O problema, segundo o presidente, são dívidas que surgem por causa de compras feitas de vários produtos baratos pela internet, que, ao fim do mês, resultam em uma soma que compromete o orçamento.

– Aí a gente começa a ficar zangado: Pô, trabalhei o mês inteiro, peguei meu salário e não sobrou nada. Aí quem que você xinga? O governo. É lógico. Porque o mundo é assim. Sabe, primeiro é Deus, porque tudo que dá errado ou dá certo é culpa de Deus também. E no governo é só o que dá errado. Eu sei que a cabeça das pessoas funciona assim – afirmou Lula, ao participar da inauguração de uma fábrica em Anápolis (GO).

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