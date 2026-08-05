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Presidência

Lula: Petrobras dará em 2026 mais lucro do que quando oposição governava e mais vendeu ativos

Na entrevista, o petista disse também que a direita vende empresas públicas por não ter competência para realizar boas gestões

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Lula: Petrobras dará em 2026 mais lucro do que quando oposição governava e mais vendeu ativosLula: Petrobras dará em 2026 mais lucro do que quando oposição governava e mais vendeu ativos - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quarta-feira, 5, em entrevista aos podcasts Meteoro Brasil e Os 3 Elementos, que a Petrobras vai dar mais lucro neste ano do que durante o período em que a oposição governava o País e vendia ativos da estatal.

Na entrevista, Lula disse também que a direita vende empresas públicas por não ter competência para realizar boas gestões.

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"Quantas vezes já se tentou privatizar a Petrobras? Neste ano, a Petrobras vai dar mais lucro do que no momento em que eles mais venderam ativos da Petrobras. Eles vão vendendo as coisas porque não têm competência para gerir. Um governo tem que enfrentar crise", declarou o presidente da República.

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