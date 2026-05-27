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PETROBRAS Lula: Petrobras não tem que pensar só na Petrobras, "tem que pensar no Brasil" Declaração foi dada durante cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras no Amazonas nesta quarta-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quarta-feira, 27, que "a Petrobras não tem que pensar só na Petrobras enquanto empresa", mas "tem que pensar no Brasil". Ele usou um exemplo hipotético para defender que, ainda que a empresa tenha um custo maior em algumas de suas operações, deve priorizar o que for de interesse do País.

A declaração foi dada durante cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras no Amazonas nesta quarta-feira. Lula falava sobre a construção de barcaças embarcações projetadas para o transporte de carga na água.

"Se fosse só por conta da Petrobras, iria ter um diretor da Petrobras que diria: Para que construir barcaça lá no Amazonas? Vai custar US$ 10 milhões mais caro que comprar na China?. Mas a Petrobras não tem que pensar só na Petrobras enquanto empresa. Tem que pensar no Brasil. O Brasil é que é dono dela, não ela que é dona do Brasil. Ela tem que pensar que temos que utilizar o potencial de uma empresa do porte dela", declarou o presidente.

Lula afirmou, ainda, que o governo "não manda na Petrobras", mas "discute as prioridades do Brasil" junto à empresa. Defendeu que é preciso levar em consideração "o que o Brasil precisa".

"O governo pode indicar diretores do conselho, mas não manda na Petrobras, mas discute as prioridades do Brasil. Não é o que a Petrobras precisa, é também o que o Brasil precisa. Se a gente não fizesse as barcaças aqui, a gente não gera emprego, não gera conhecimento tecnológico", disse.

Lula criticou a privatização de estatais. No caso da desestatização da Eletrobras, feita no governo do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, disse que foi "o maior roubo da história desse País".

"Alguém pode me explicar o que o Brasil ganhou quando privatizaram a BR? Tem algum colunista importante, algum cientista político para me explicar? Venderam, a troco do que? A troco de dizer que são bons gestores. Às vezes, eles vão na TV falar que a iniciativa estatal tem corrupção, que a empresa estatal não presta. E aí vão vendendo. E muitas vezes a gente acredita que se privatizar vai ser melhor", afirmou o presidente da República.

E completou: "A privatização da Eletrobras foi o maior roubo da história desse País. A maior empresa de energia que a gente tinha foi vendida na bacia das almas."

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