Lula poupa Galípolo de críticas e diz que Banco Central de Campos Neto foi "irresponsável"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que o dólar teve uma forte alta no início do ano porque o Banco Central à época comandado por Roberto Campos Neto foi "irresponsável" e deixou uma "arapuca". Segundo ele, o movimento também foi puxado por turbulências motivadas por "loucuras' do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início da gestão.

— Nós tivemos um aumento do dólar, porque tivemos um BC totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para a outra. Eu disse outro dia que a gente não pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil. É preciso que a gente tenha juízo e faça as coisas com cuidado.





Em entrevista a rádios de Minas Gerais ontem, Lula afirmou que vai se reunir com representantes de setores de alimentos com alta nos preços para discutir uma solução de como combater a inflação dos produtos. O governo ainda estuda quais serão as medidas para baratear os alimentos, prioridade do presidente após queda na popularidade.

Algumas delas já foram divulgadas. No final de janeiro, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo vai reduzir o imposto de importação de alimentos que estiverem com preço mais alto no Brasil do que no exterior.

Lula também declarou, ontem, que vai taxar os produtos dos Estados Unidos se o tarifaço implementado por Donald Trump se estender ao Brasil. Segundo o brasileiro, a medida segue o princípio da reciprocidade.

