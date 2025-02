A- A+

BRASIL Lula quer se reunir com atacadistas para discutir preço do ovo Em entrevista à Rádio Tupi, presidente afirma que fará reunião 'para resolver isso'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que quer fazer uma reunião com atacadistas para discutir o preço do ovo. O produto já aumentou mais de 30% no atacado em fevereiro, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/USP).

- Eu sou uma pessoa que gosta do ovo, eu sei que ele está caro. Nós vamos ter que fazer uma reunião com os atacadistas para resolver isso - afirmou Lula em entrevista à Rádio Tupi, sem dar detalhes sobre quando ou onde seria o encontro.

A alta dos alimentos é um dos motivos apontados para a queda da popularidade de Lula. A avaliação positiva do governo caiu de 35% para 24%, nos últimos dois meses, segundo o Datafolha.

O presidente afirmou à rádio que que a produção brasileira de ovos foi afetada por questões climáticas, como o calor extremo e as chuvas torrenciais, e pelos preços cobrados para a exportação dos produtos brasileiros em dólar, que não podem os mesmos cobrados internamente.

Nos EUA: Crise do ovo piora, e produto desaparece das prateleiras dos supermercados

O Brasil ampliou a exportação de ovos neste ano, especialmente para os EUA, onde uma gripe aviária tem reduzido a produção do produto.

Apesar do aumento do preço do ovo, Lula ressaltou na entrevista que o da carne está em queda:

- A carne começou a cair, pode ter certeza que ela vai cair e o povo vai voltar a comer a sua picanha.

