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bets Lula rebate crítica de times de futebol, nega prejuízo com proibição a bets e cita lei das SAFs Governo deve receber representantes dos clubes nesta terça-feira para medir a perda de receitas com patrocínios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu nesta segunda-feira as críticas dos clubes de futebol à proibição das bets e voltou a defender a suspensão sob o argumento de que as apostas têm levado famílias ao endividamento.

— Esse negócio da gente ter acabado com as bets não traz nenhum prejuízo para o futebol. Os melhores momentos da história do futebol brasileiro não existiam bets — disse Lula, durante uma cerimônia de sanção de medidas voltadas ao futebol feminino. — E os clubes que se virem. Nós já aprovamos a lei que os clubes podem virar empresa. Agora é preciso colocar gente de competência para fazer empresa.

A primeira-dama, Janja, acompanhou a cerimônia vestindo uma camisa do Flamengo. O clube é um dos que podem perder receitas com o fim das bets — seu contrato de patrocínio com a Betano prevê o pagamento de R$ 268,5 milhões por temporada.

Dos 20 clubes da Séria A do Campeonato Brasileiros, 14 são patrocinados por empresas de apostas.

A reunião marcada para esta terça-feira deve servir para que o governo ouça dirigentes e dimensione quanto cada clube deixará de receber. O Planalto ainda não definiu se oferecerá alguma medida para reduzir o impacto da proibição. Empresas do setor já notificaram times sobre a possibilidade de encerrar contratos.

Lula ainda chamou as bets de "máquina de matar o povo pobre" e afirmou que o setor terá de buscar outra atividade se quiserem continuar ganhando dinheiro.

— Se eles quiserem ganhar dinheiro, vão ganhar fazendo outra coisa, gerando emprego de qualidade — disse.

Publicada na última sexta-feira, a medida provisória proibiu novos depósitos nas plataformas e estabeleceu um prazo até 5 de outubro para que os apostadores retiram o dinheiro disponível em suas contas. O encerramento dos sites e aplicativos está previsto para o dia seguinte. Entidades que representam as bets recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira para tentar suspender a medida.

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