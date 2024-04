A- A+

NEGÓCIOS Lula recebe Carlos Slim, dono da Claro e homem mais rico da América Latina Devem tratar no encontro sobre os investimentos da empresa no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne no Palácio do Planalto nesta sexta-feira com o mexicano Carlos Slim, dono da América Móvil, empresa que controla a Claro. Ele é considerado o homem mais rico da América Latina, segundo o último ranking da Forbes.

O patrimônio de Slim é de 102 bilhões de, cerca de R$ 516 bilhões. Ele é o 14º homem mais rico do mundo.

De onde vem a fortuna de Carlos Slim Helú?

O império de Slim (que o coroou como o homem mais rico do mundo entre 2010 e meados de 2013, até que Bill Gates o destronou) abrange inúmeras indústrias e serviços, sobretudo no setor das telecomunicações (a América Móvil é a quarta maior operadora a nível mundial).

Lula e Slim devem tratar no encontro sobre os investimentos da empresa no Brasil. A expectativa é que a Claro invista, pelos próximos dez anos, R$ 16 bilhões no país.

