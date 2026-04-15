Lula recebe centrais sindicais no Palácio do Planalto um dia depois de propor fim da escala 6x1
Presidente deve reunir líderes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e Força Sindical
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quarta-feira as centrais sindicais para reunião no Palácio do Planalto. No encontro, Lula receberá uma pauta de reivindicações e deve discutir com os trabalhadores o projeto de lei do fim da escala 6x1, modelo que prevê seis dias de trabalho e um de folga ao longo da semana. O texto foi enviado ao Congresso Nacional nesta terça-feira.
O encontro está previsto para ocorrer à tarde com líderes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e Força Sindical. Lula busca apoio para a tramitação do projeto do governo na Câmara e deve fazer um apelo sobre o tem aos sindicalistas.
O projeto do governo foi enviado ao Congresso com pedido de urgência, o que obrigaria a Câmara a analisar a proposta em prazo determinado, sob risco de travamento da pauta.
Na terça-feira, Lula discutiu o tema em almoço com o presidente da presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). No encontro, ficou acertado de Motta, o novo ministro de Relações Institucionais, José Guimarães, e o líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS), discutirem como o tema será tratado na Casa.
O encontro ocorreu após uma sequência de ruídos entre governo e Congresso sobre o envio e o formato da proposta e é tratado, nos bastidores, como uma tentativa de sincronizar Executivo e Legislativo em torno de uma pauta que ganhou tração política nas últimas semanas.
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A proposta do governo prevê a redução da jornada de trabalho sem corte de salários, sob o argumento de que ganhos de produtividade permitiriam sustentar a mudança. No Planalto, o tema é tratado como uma das principais vitrines sociais do governo e visto como uma agenda com forte apelo popular, especialmente em um ambiente pré-eleitoral.
O movimento do Executivo, porém, abriu uma frente de desencontro com a Câmara. Na semana passada, Motta afirmou que o governo teria recuado do envio de um novo texto, versão negada pelo Planalto poucas horas depois. No dia seguinte, Lula voltou a afirmar publicamente que enviaria a proposta ainda nesta semana, o que não se concretizou até agora.
Tramita na Comissão de Constituição e Justiça uma proposta de emenda à Constituição que prevê a redução da jornada e a adoção de modelos como o 5x2. Motta tem sinalizado que a eventual chegada de um projeto do Executivo não deve interromper o andamento da PEC, o que amplia o risco de sobreposição entre as iniciativas.
Hoje, a escala 6x1 — seis dias de trabalho para um de descanso — é comum em setores como comércio e serviços, e sua revisão passou a mobilizar diferentes correntes no Congresso. Apesar do apelo social, a proposta enfrenta resistência de representantes do setor produtivo, que apontam risco de aumento de custos e impacto sobre a produtividade.