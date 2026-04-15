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BRASIL Lula recebe centrais sindicais no Palácio do Planalto um dia depois de propor fim da escala 6x1 Presidente deve reunir líderes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e Força Sindical

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quarta-feira as centrais sindicais para reunião no Palácio do Planalto. No encontro, Lula receberá uma pauta de reivindicações e deve discutir com os trabalhadores o projeto de lei do fim da escala 6x1, modelo que prevê seis dias de trabalho e um de folga ao longo da semana. O texto foi enviado ao Congresso Nacional nesta terça-feira.

O encontro está previsto para ocorrer à tarde com líderes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e Força Sindical. Lula busca apoio para a tramitação do projeto do governo na Câmara e deve fazer um apelo sobre o tem aos sindicalistas.

O projeto do governo foi enviado ao Congresso com pedido de urgência, o que obrigaria a Câmara a analisar a proposta em prazo determinado, sob risco de travamento da pauta.

Na terça-feira, Lula discutiu o tema em almoço com o presidente da presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). No encontro, ficou acertado de Motta, o novo ministro de Relações Institucionais, José Guimarães, e o líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS), discutirem como o tema será tratado na Casa.

O encontro ocorreu após uma sequência de ruídos entre governo e Congresso sobre o envio e o formato da proposta e é tratado, nos bastidores, como uma tentativa de sincronizar Executivo e Legislativo em torno de uma pauta que ganhou tração política nas últimas semanas.





A proposta do governo prevê a redução da jornada de trabalho sem corte de salários, sob o argumento de que ganhos de produtividade permitiriam sustentar a mudança. No Planalto, o tema é tratado como uma das principais vitrines sociais do governo e visto como uma agenda com forte apelo popular, especialmente em um ambiente pré-eleitoral.

O movimento do Executivo, porém, abriu uma frente de desencontro com a Câmara. Na semana passada, Motta afirmou que o governo teria recuado do envio de um novo texto, versão negada pelo Planalto poucas horas depois. No dia seguinte, Lula voltou a afirmar publicamente que enviaria a proposta ainda nesta semana, o que não se concretizou até agora.

Tramita na Comissão de Constituição e Justiça uma proposta de emenda à Constituição que prevê a redução da jornada e a adoção de modelos como o 5x2. Motta tem sinalizado que a eventual chegada de um projeto do Executivo não deve interromper o andamento da PEC, o que amplia o risco de sobreposição entre as iniciativas.

Hoje, a escala 6x1 — seis dias de trabalho para um de descanso — é comum em setores como comércio e serviços, e sua revisão passou a mobilizar diferentes correntes no Congresso. Apesar do apelo social, a proposta enfrenta resistência de representantes do setor produtivo, que apontam risco de aumento de custos e impacto sobre a produtividade.

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