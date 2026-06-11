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INSS Lula repete promessa de 2022 e fala em zerar fila do INSS até setembro Fila foi um dos motivos que levou à demissão do então presidente do INSS, Gilberto Waller, em abril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repetiu nesta quinta-feira a promessa que já havia feito na campanha eleitoral de 2022 de zerar a fila do INSS. O número de requerimentos em espera bateu recorde em fevereiro quando chegou a 3,1 milhões.

A fila foi um dos motivos que levou à demissão do então presidente do INSS, Gilberto Waller, em abril. Ele foi substituído por Ana Cristina Viana Silveira, que é servidora de carreira.

Nesta quinta-feira, durante evento de balanço do programa Imóvel da Gente no Palácio do Planalto, Lula avistou Ana Cristina na plateia e afirmou:

— Queria dar parabéns pra nova presidente do INSS (que estava na plateia), que prometeu pra mim que até o mês de setembro vai zerar a famosa fila das pessoas esperando benefício.

Em maio, o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, anunciou que a fila de requerimentos caiu mais de 800 mil pedidos em dois meses e meio. A lista de espera estava em 2,3 milhões de pedidos até o dia 17 de maio.

Em setembro de 2022, durante a campanha presidencial daquele ano, Lula, durante agenda em Porto Alegre, disse que era possível zerar a fila de INSS.

— É possível fazer. Se nós voltarmos, vamos fazer isso porque o mundo digitalizado está muito mais moderno e as pessoas que fizeram a primeira vez estão todas vivas e muito dispostas a trabalhar.

Durante o governo de Jair Bolsonaro, o pico da fila do INSS chegou a 2 milhões.

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